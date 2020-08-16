Türkiye’de vaka sayısı artışı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

15 Ağustos Cumartesi gününün tablosuna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken bin 256 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 248 bin 117'ye toplam can kaybı da 5 bin 955'e yükseldi. Önceki gün ise 22 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 226 vaka tespit edilmişti.

Bakan Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık" dedi.

Güncel verilere göre 67 bin 214 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286’ya ulaştı.

Dün 21 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955’e çıktı. Tespit edilen bin 256 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye yükseldi.

Verilere göre son 24 saatte 992 hasta toplamda ise 229 bin 972 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,6 ağır hasta sayısı da 668 oldu.

Son 45 günün en yüksek sayısına ulaştık

Bakan Koca, “Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık” dedi.

Kritik gösterge olan ağır hasta sayısının genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile arttığını ifade eden Koca, “Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 14 Ağustos tablosuna göre 22 kişi yaşamını yitirmiş, bin 226 vaka tespit edilmiş ve 923 kişi iyileşmişti.