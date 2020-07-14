Masterler Meclis’i alt etti

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Meclis Futbol takımı ile KKTC Masterler Takımı dün akşam Güzelyurt’taki maçta karşılaştı. Maçı, 6-4 Masterler takımı kazandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra milletvekilleri Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu ve Mesut Genç ile eski milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu da yer aldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, maç öncesi Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Üner Berkalp Stadyumu’nda milletvekilleri ve sporcuları karşıladı.

Maçla ilgili konuşan Meclis Takımı Kaptanı, Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, KKTC Master Takımı’na organizasyona katkısı nedeniyle teşekkür etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında her yıl 20 Temmuz anısına yurtdışından gelen takımlarla turnuva şeklinde etkinlik gerçekleştirdiklerini ancak bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle tek maç usulüyle bir araya geldiklerini belirtti.

Uluçay, ülke futbolunun çok gelişmiş olduğunu ve bu anlamda çok yetenekli futbolcular bulunduğunu belirterek amacın spor anlamında da gençlerin hak ettiği yeri alması ve uluslararası müsabakalarda yer alması olduğunu dile getirdi.

Maçın düzenlenmesindeki amaçlardan birinin de bu konuda bir mesaj vermek olduğunu ifade eden Uluçay, spor ambargosunun aşılması için mücadelenin süreceğini söyledi.

MASTERLER 6-4 KAZANDI

Maç, KKTC Master Takımı’nın 6-4 üstünlüğü ile sona ererken maçta yer alan takım oyuncularına 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına kupa ve madalyaları verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 15:22