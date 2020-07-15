‘Nicosia New Generation’ Lions Kulübü Diyalog Medya’yı ziyaret etti

Ömer KADİROĞLU

Anıl Meryem Altuğ Bilir başkanlığındaki Nicosia New Generation (Lefkoşa Yeni Nesil) Lions Kulübü yöneticileri Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek, kuruluş amaçları hakkında bilgi verdi.

Kulüp Başkanı Anıl Meryem Altuğ Bilir, yeni kurulan bir Lions kulübü olarak çocuk onkolojisi üzerine ihtisas yapacaklarını belirtti. Diyalog TV’nin kapatılmasına da değinen Başkan Bilir, “Diyalog TV halkın sesiydi. Diyalog TV’nin üzücü bir süreçten geçtiğini üzülerek takip ettik. Diyalog TV bir alışkanlıktır. Şimdi de internet üzerinden izliyoruz” dedi.

Bilir şöyle devam etti:

“Bizler 20 genç ve donanımlı arkadaşımızla oluşturduğumuz kulübümüzün ilk ziyaretini Diyalog Medya Gurubuna gerçekleştirdik. İlk aktivitemizi çocuk onkolojisindeki çocuklarımıza izaz ikram yapıp bayramlarını kutlayarak yapacağız. Geçmişte olduğu gibi bu yeni süreçte Diyalog Medya Grubu’nun yayın desteği bizler için çok önemlidir.”

Reşat Akar: Onurlu bir hizmet

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar da Lefkoşa Yeni Nesil Lions Kulübü yöneticilerine başarı dileklerini ileterek şunları kaydetti:

“Çocuk onkolojisini kendinize ihtisas konusu olarak seçmiş olmanız çok güzel bir düşüncedir. Bazı kötü hastalıkların maalesef çocuklara kadar yansıdığı görülüyor. Bu konuda ülkemizin kaynakları oldukça yetersizdir. İnsanların yurt dışına giderek tedavi olmaya da imkânları elvermiyor. Devlet, bütçe yetersizliğinden dolayı özen gösterip hastaları yurt dışına göndermiyor. Kendinize sağlık alanında önemli bir eksiklik olan bir kol seçtiniz. Başarılı olmanızı diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 12:03