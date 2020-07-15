Little Hands Eğitim Merkezi, miniklere diplomalarını verdi

Little Hands Eğitim Merkezi, Bedesten’de düzenlediği görkemli törenle çocuklara karne ve diplomalarını verdi. Salgın nedeniyle uzun süre evlerinde kalan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlayamayan minikler, 10 Temmuz Cuma akşamı düzenlenen diploma töreninde hem eğlendi hem de başarılarının meyvesini aldı.

Diploma töreninde müzik dinletisi de sunulurken, öğrenciler kadar veliler de eğlendi. Törenin ardından karne ve diplomalarını alan minikler, öğretmenleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Güzel bir tören oldu

Okul kurucusu Asiye Yıltan, diploma töreninin hem kendileri hem de çocuklar için güzel bir motivasyon sağladığını söyledi.

Yıltan şunları ifade etti.

“Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerindedir. Yaklaşık 3 ay süren pandemi süreci sonrası bu tören çocuklarımız ve bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Bilindiği üzere çocuklarımız bu yıl pandemi sürecinden dolayı 23 Nisan’ı da kutlayamamıştı. Bu tören hem onlara, hem bizlere, hem de ailelerimize moral oldu.”

Asiye Yıltan, ayrıca “Aldığı kaliteli eğitimle bir üst sınıfa geçen ve okulumuzun anasınıfından mezun olup ilkokula başlayacak olan tüm çocuklarımızı tebrik eder, başarılarının her daim artarak devam etmesini dilerim” dedi.

Foto altı

Düzenlenen törende çocuklar ve aileleri için müzik dinletisi de yapıldı



Miniklerin yanı sıra öğretim görevlileri de sahnede yerini aldı