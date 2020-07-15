ALO 1191 7/24 hizmette

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olan 26 Haziran 2019 tarihinde Başbakan Ersin Tatar tarafından hizmete açılan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesindeki ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı bir yılını doldurdu.

Verilen bilgiye göre, 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren, 29 Haziran 2020 tarihine dek ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’na toplam 793 çağrı geldi.

Bu çağrıların 732’si kayıtlı çağrı olup, 61’i ise gizli çağrı (çaldırıp kapatan) şeklinde gerçekleşti.

Görüşme ve ihtiyaç saptama danışmanlığı ve desteği talebi, % 47 ile, gelen çağrılarda ilk sırayı alırken, diğer başvuruların oranı şu şekilde gerçekleşti:

“Bağımlılıklar hakkında bilgi %20; Maddeler hakkında bilgi %13; Tedavi desteği isteği %5; Aşerme, şüphe ve yaklaşımla ilgili bilgi desteği %2; Bağımlılık tedavi, rehabilitasyon ve başvurabilecekleri diğer ilgili kurumlarla ilgili telefon numarası talebi %3; Acil durum, Önleme, Kayma ve Denetimli Serbestlik konusunda bilgi desteği %1."

Karaokçu: Bir yıl başarı ile tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde Komisyon bünyesinde hizmete konulan ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nin birinci yılını başarı ile tamamladığını belirtti.

Karaokçu, “Bağımlılıklarla mücadelemizin en güçlü adımlarından biri olan ve alanında deneyimli uzmanların görev yaptığı ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezimize danışan ve destek isteyen kişi sayısında her geçen gün ciddi artış sağlanmaktadır. Bunun en büyük sebebi halkımızın, misyonu ve vizyonu gereği etik değerler çerçevesinde 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’ne olan güvenin kısa sürede sağlanmasıdır” dedi.

