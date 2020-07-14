Kıbrıs’ta corona virüs tablosu

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Yapılan testler sonucunda Kuzey’de 1, Güney’de de 1 yeni vaka var…

Kıbrıs’ta corona virüs tablosu
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.
Pozitif olan vakanın ülkemize deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.
14 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 553    
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 49.290  
Toplam Vaka Sayısı- 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
GÜNEY’DEKİ VAKA YURT DIŞINDAN GELDİ
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta da bugün bin 754 test yapıldı ve 1 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakanın yurt dışından geldiği öğrenildi. Böylece toplam vaka sayısı bin 23’e yükselmiş oldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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