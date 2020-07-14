UBP ne tartışmak istiyor?

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Diyalog Tv’de katıldığı Güne Merhaba programında bu plana ‘imza atmam’ diyen UBP’nin hala ne tartışmak istediğini gündeme getirmediğini söyledi.

“UBP’nin aslında bugün hala ne tartışmak istediği masanın üzerinde gündem konusu değil” diyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 6 aylık uzatma sürecinde UBP’nin Pandemi nedeniyle çalışma yapmadığı bilgisini aldıklarını ve ilgili belediyelerle de istişare ederek planın bir ay daha uzatılmasına karar verdiklerini anlattı.

Baybars, ertelemenin doğru, mantıklı ve haklı olduğuna inanmadığını, hükümet ortağının bunu talep etiğini belirtti.

İmar Planı’nın bir partinin planı olmadığını belirten Baybars, bunun 3 yılı aşkın süredir, birçok çevrenin imza attığı çalışma olduğunu, tek karar merci İçişleri Bakanlığı’nın olmadığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 18:19