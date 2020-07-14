”Varoluşa Dokunmak” sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Osman A. Keten’in sergisinin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide sırasıyla Sanatçı Osman A. Keten, sanat tarihçisi Mine Keten ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımsı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından sanatçı Osman A. Keten’e Alasya Ödülleri Kapsamında Resim Sanatçılarına verilen “Fergani Ödülü” takdim edildi.

Ardından Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel tarafından, Kırgızistan Heykeltıraş Sanatçısı Nurlan Kebek Uulu tarafından bronz döküm yapılan büstün açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra ise serginin kurdelesi kesildi.

Bugüne kadar 349 sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Sanat Müzesi, 10 binden fazla eseri bünyesinde barındırıyor.

Sergiler 24 Temmuz 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği sergi salonunda gezilebilecek.