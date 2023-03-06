Merit Yeşilova galibiyete alıştı 5-3

Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Arif Malek, Özal Çağlayan

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Mejdi, Bayram, (80’ Güvenç), Mehmet, (46’ Memduh), Mustafa, Fidelis, Cemal, (64’ Mehmet Kum), Vakkas, (13’ Selçuk), Gökhan, Yasin, Billy

Çetinkaya: Kani, Mehmet, Agit, Burak, Recep, Osman, Cemal, Eren, Ramadan, (79’ Berkant), Çağlar, Agoha

Goller: 7’ Fidelis, 8’ Billy, 37’ Cemal, 90+5’ Mejdi-penaltı (Merit Alsancak Yeşilova), 34’ ve 42’ Çağlar (Çetinkaya), 45+3’ Agoha (Çetinkaya)

Kırmızı kartlar: Yasin Doğan (Yeşilova), Kani Kansu Çeliker (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Yeşilova ile Çetinkaya uzun aradan sonra ilk kez bir maça sahne olan Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Tam 8 golün atıldığı 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Yeşiloav rakibini 5-3 yenerek puanını 20’ye çıkardı. Çetinkaya ise 16 puanda kaldı.

7’: Merit Alsancak Yeşilova’da kazanılan serbest vuruşu Fidelis kullandı. Kaleye çok sert vuran Fidelis topu ağlara gönderdi 1-0.

8’: Çetinkaya savunmasında Agit’in pası kısa düştü. Araya giren Billy aşırtma bir vuruşla farkı ikiye çıkardı 2-0.

34’: Cemal’ın ara pasında Agoha karşı karşıya vurdu. Kaleci Kemal topu çıkardı. Savunma topu uzaklaştıramayınca dönen topu Çağlar ağlara gönderdi 2-1.

37’. Hızlı gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Çetinkaya savunması topu uzaklaştıramayınca araya giren Cemal Yaşınses akıl dolu bir vuruşla topu ağlara gönderdi 3-1.

42’: Yeşilova savunmasında Bayram’ın hatasından yararlanan Agoha kaptığı topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte Çağlar dokundu. Gökhan uzaklaştırmak isterken topu ağlarına gönderdi 3-2.

45+3’: Son anlarda beraberlik için baskısını artıran Çetinkaya’da Agoha kendi gayreti ile yarattığı atakta topu filelere göndererek maça eşitliği getirdi 3-3.

54’: İkinci yarının başıyla birlikte tempoyu arttıran Yeşilova atağında, Çetinkaya ceza alanında oluşan karambolde topa son dokunan Selçuk topu ağlara göndererek takımını bir kere daha öne geçirdi 4-3.

69’: Çetinkaya atağında Agoha ceza alanı dışından sert vurdu. Top yan direkten döndü.

90+2’: Yeşilova atağında Güvenç aldığı darbe ile yerde kaldı. Hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanana Mejdi skoru ilan etti 5-3.