Ülkede tansiyon yükseldi

Yunanistan'da ölü sayısının 57'ye yükseldiği tren kazası sonrası tansiyon yükseldi.

Bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken; Atina ve Selanik'te protesto gösterileri düzenleniyor.

Selanik'teki gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü. İşlek caddelerde lastikleri ateşe veren eylemciler, polise taş ve molotof kokteylli attı.

Polis de göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Olaylarda yaralananlar olurken; bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldi.

Başkent Atina ve kazanın meydana geldiği Larissa da protestolara sahne oldu.

Atina'da eylemciler, özel demir yolu şirketi ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazdı. Parlamento binasının önünde de kazada ölenler için sessizce oturma eylemi yapıldı.

Bir grup, Monastiraki Meydanı'nda bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.

Ülkede demiryolu işçileri de grevde.

Çalışanlar, güvenlik protokollerinin hayata geçirilmesi için net bir takvim belirlenmesini talep ediyor. Eylemciler de kazanın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.