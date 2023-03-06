Bunun adı emirvaki

Habertürk yazarı Sevilay Yılman Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesini anlattı.

Akşener'in masadan kalkması sonrasında görüştüklerini söyleyen Yılman, Akşener'in olayların buraya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Akşener'in Yılman'a yaptığı konuşmada söylediği öne sürülen sözler şu şekilde:

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar.

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal Bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim"

Ayrılığın perde arkası

Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan Meral Akşener, 2 Mart'ta gerilim yaşanan toplantıya ilişkin olarak, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" dedi. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da masanın diğer üyeleri arasında konuşulduğunu da dile getirdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Akşener'le görüştüğünü belirtti, Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

"Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış"

Akşener şunları söyledi:

"Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı: "O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de “partime sormadan böyle bir karar veremem” dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz” deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. “Siz bilirsiniz” dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi."