KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) depremzede çocuklar için başlattığı oyuncak kampanyası devam ediyor.

Açıklamada, “’Çocuklar bizim her şeyimiz’ diyerek Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte başlattığımız oyuncak kampanyasına, güzel yürekli miniklerimiz, üyelerimiz, yöneticilerimiz ve CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın ile oğlu Diren destekte bulundular” ifadelerine yer verildi.

Oyuncak kampanyasına destekte bulunanlara teşekkür eden KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz” dedi.