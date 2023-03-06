Siyasette devrim

Romanya başbakanı Nicolae Ciucă, dünyada yapay zekalı bir danışmandan tavsiye alan ilk siyasi lider olduğunu duyurdu. ION adı verilen ayna şeklindeki bot, Romanyalı araştırmacılar tarafından geliştirildi. Ciucă, Ion sayesinde, Romenlerin 'görüş ve isteklerini' hızlı bir şekilde yanıtlayabileceğini söyledi. Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă, kabinesini tamamen yapay zeka ile çalışan yeni bir üye ile tanıştırarak şaşırttı.

Ciucă, ‘Ion’ adlı ‘ayna görünümlü yeni "fahri danışmanı"nı diğer bakanlarına nasıl çalıştığını göstermek için ufak bir gösteri yaptı. Ion, Başbakan’ın komutlarına sesli yanıtlar verdi ve yanıtlar aynı zamanda ayna üzerinde yazılı olarak belirdi.

Ciucă, ‘Ion’ adlı ‘ayna görünümlü yeni "fahri danışmanı"nı diğer bakanlarına nasıl çalıştığını göstermek için ufak bir gösteri yaptı.

Ion, Başbakan’ın komutlarına sesli yanıtlar verdi ve yanıtlar aynı zamanda ayna üzerinde yazılı olarak belirdi. Ciucă, "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapay zeka kullanan ilk hükümet danışmanından bahsediyoruz." diye konuştu.

Bununla birlikte, Romenler fikirlerini bir web sitesinin (ion.gov.ro) yanı sıra sosyal medya ve bazı mekanlardan da gönderebilecekler. Araştırma ekibinin koordinatörü Nicu Sebe'ye göre, Ion daha sonra bu mesajları hükümetin değerlendirmesi için sentezleyecek. Ancak kullanıcılar Ion'un kendisinden bir yanıt almayacak.



Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 10:30