Merit Yeşilova ikincilikte ısrarcı 3-0

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Halil Erdem Canaloğlu

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet (Barış), Mejdi, Mustafa Salk (Özgür), Aksel (Mehmet), Chibuzor, Yasin (Yakup), Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh

BÜY: Erdoğan, İbrahim, Osita, Mustafa Yorulmaz, Doğan (Onur), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael Mahmut İbrahim), Ömer, Osman, Hüseyin

Goller: 51. Dk. Mustafa Salk, 80. Dk. ve 87. Dk Ömer (MAY)

AKSA Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti.

Sezonu ikinci tamamlamak isteyen Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği ve ligde play-off adına sıkıntılı günler geçiren Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da karşılıklı atakları gol noktalarında etkili olmadı ve maçın 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova 51. dakikada Mustafa Salk’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

80. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Çömer’in vuruşunda top filelere gidince skor 2-0 oldu.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Merit Alsancak Yeşilova üçüncü golü bulmakta fazla gecikmedi.

87. dakikada gelişen atakta Ömer kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek skoru

3-0’a taşıdı.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 51’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu 22 puanda kaldı.