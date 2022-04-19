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Letafet’te eğlence durmuyor

Merit Park misafirleri için sahneye çıkan Yaşar, en özel şarkılarını seslendirdi

Letafet’te eğlence durmuyor

Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren ve  eğlence dünyasının seçkin mekanlarından ‘Letafet’te geçtiğimiz cumartesi akşamı Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Yaşar sahne aldı. Misafirlere unutulmaz bir gece yaşatan Yaşar, en özel parçalarını seslendirdi. Tüm şarkılarını seyirciler eşliğinde söyleyen Yaşar, konserine ara vermeden devam etti.
Yaşar, Kıbrıs’ta olmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Yaşar, “Sevda Sinemalarda, Söyle Canım ve Aşk Bozumu” şarkılarını söylerken Letafet tek ses oldu.
 

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