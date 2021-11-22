Merit Yeşilova liderliğe oynadı 1-0

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Abdullah Genç, Serkan Durmaz

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Bayram, Emin, Mejdi, Mustafa, Ömer, Fidelis, Gökhan, Vakkas, Yasin, Billy Mehmet

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Emre, İsmail, Mehmet, Turgut, Tufan, Berke, Eray, Mert, Mehmet Altın, Weston

Goller: 11’Vakkas Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova)

AKSA Süper Lig’de 10. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmayı tek golle kazanan Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli’nin puan kaybetmesiyle birlikte



10. haftayı lider tamamladı.Ligin yenilgisiz tek takımı M. A. Yeşilova, 10.haftada Mağusa temsilcisi Yonpaş Dumlupınar’ı ağırladı. Yağmur altında oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanan Merit Alsancak Yeşilova, 10. hafta sonunda Gönyeli’nin de puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı ve 11. dakikada sağdan gelişen atakta içeriye kesilen topta arka direkte Vakkas topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Golden sonra Yasin’in vuruşu az farkla dışarıya giderken, Mustafa Vardi’nin de vuruşu direkten dışarıya gitti.İlk yarıyı Merit Alsancak Yeşilova 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlar buldu. Özellikle Merit Alsancak Yeşilova ikinci golü atacak pozisyonlara girmesine rağmen bir türlü golü bulamazken, Yonpaş Dumlupınar ise risk alarak rakibinin üzerine gitti. Özellikle maçın son bölümünde önemli pozisyonlara giren Mağusa temsilcisi bir türlü aradığı golü bulamadı ve maçı M. A. Yeşilova 1-0 kazandı.