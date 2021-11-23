Kendinizi şımartın

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada son yıllarda bir hayli popüler olan Spa Hotelleri sıklıkla tercih edilmekte.

Günün yorgunluğundan ve stresinden arınmak isteyen misafirler için oldukça popüler olan bu yöntem, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.

Masaj tekniklerinde Uzak Doğu’yu tercih eden Merit Park Spa Wellness bir fark yaratarak Bali’den getirdiği özel eğitilmiş terapistlere yer veriyor.



Terapistler şimdiye kadar deneyimlemediğiniz tekniklerle terapiler yaparak size farklı seçenekler sunuyorlar.Hizmet kapsamı oldukça geniş olan Merit Park Spa Wellness’ta; hamam, kese köpük, cilt ve vücut bakımı ve çok çeşitli masaj seçenekleri bulunmaktadır. Masaj çeşitleri içerisinde Thai Masajı, Shıatsu Masajı ve Deep Tıssue gibi yaygın masajların yanı sıra, Sıcak Taş Masajı, Sandalye Masajı, Shırodhara Masajı ve özel yağlar ve ekipmanlar kullanarak yapılan Ayurvedik mesajlara da bünyesinde yer veriyor.Merit Park Spa Wellnes’ın masajın yanı sıra kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı ve buhar odaları gibi günün tüm yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak hizmetleri mevcuttur. Beden ve ruhun ayrılmaz bütünlüğünü ilke edinen uzak doğu kültürünün, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da sağlığınıza vereceği desteği Merit Park Spa Wellness’ta deneyimleyebilirsiniz.



