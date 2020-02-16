MTG şampiyonluğa koşuyor  2-4

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Eyyüpler

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hüseyin, Isaac, Doğan, Hasan, İbrahim (Dk.86 Mehmet), Mustafa(Dk.83 Metin), Adeola, Kossi, Ömer, Cevdet

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Halil, Adil, Ünal, Arif, Şenol(Dk.72 Amani), Dinopeter(Dk.90+2 Yusuf), Peter Ebi

Goller: Dk.34 Kossi, Dk.68 Adeola (Baf Ülkü Yurdu), Dk.31-82 Peter Ebi, Dk.50 Adil, Dk.78 Arif(MTG)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında Mağusa Türk Gücü, konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu’nu 2-4 mağlup ederek puanını 47 yaparak liderliğini sürdürürken, Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.

31.dk: Sol kanattan Dinopeter son çizgiye indi ve topu ortaya çıkardı. Peter Ebi bomboş durumda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

34.dk: Halil Uçar’dan topu kapan Adeola pasını Kossi’ye aktardı. Kossi de karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1

50.dk: Peter Ebi ceza sahasında topu kontrol etti ve rakibinden sıyrıldı. Vuruşunu yaptı ancak kaleci Erdoğan topu kornere çeldi. Arif’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adil’in vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60.dk: Ceza sahası üzerinde topla buluşan Adeola rakibinden sıyrıldı ve plasesini yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

68.dk: Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Cevdet kafayla topu geriye doğru indirdi. Adeola topa bekletmeden müthiş bir vole vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-2

78.dk: Sol kanattan aldığı pasla ceza sahasına girerkenden vuruşunu yapan Arif, takımını öne geçirmeyi başardı. 2-3

82.dk: Sağ kanatta Arif’in ön direğe yaptığı ortada kaleci Erdoğan’dan önce davranan Peter Ebi topu ağlara gönderdi. 2-4

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü maçtan 4-2 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı ve liderliğini sürdürdü.