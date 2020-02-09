MTG tam gaz 5-1

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Abdullah Genç, Özal Çağlayan, Ferhat Tuna

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil Uçar, Ünal Kaya, Şenol Şöför(Dk.76 Amani), Dinopeter, Peter Ebi

Çetinkaya: Kani Kansu Çeliker, Adeniyi Allen, Batuhan Calban, Emir Dolu(Dk.63 Burak), Doğukan Demirman, Hakan Karacaoğlu, James, Mustafa Yaşınses(Dk.46 Toykan), Tunç Özgürgün, Samuel(Dk.46 Mehmet Söker), Emek Kırılmaz

Goller: Dk.16: Arif Uysal, Dk.44: Halil Uçar, Dk.45+1: Peter Ebi, Dk.64: Şenol Şöför, Dk.89 Dinopeter (MTG), Dk.48: James (Çetinkaya)

Süleyman REBGE

K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü kendi sahasında Çetinkaya’yı 5-1 mağlup etti ve liderliğine devam etti.

Dk.16: Orta sahadan kaptırılan topta sol kanattan süratle topu çizgiye taşıyan Dinopeter topa bastı, arka direkteki Arif’e bıraktı o da yatarak vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.33: Sol kanattan Dinopeter’in ortasında Peter ceza sahasında top ile buluştu dönerek vurdu top kalecide kaldı.

Dk.35: Batuhan’ın pasında top ile buluşan Hakan ceza sahası çizgisi üzerinden vurdu ve top yandan dışarı çıktı.

Dk.44: Dinopeter kornerde arka direğe ortaladı arkada Halil kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk.45+1: Sol kanattan Mehmet Gürlü arka direğe ortaladı arka direkte Peter dokundu ve topu ağlara gönderdi. 3-0

Dk.48: Sol çaprazdan James uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk.55: Dinopeter sol çizgiden topu taşıdı ceza sahasına girdi vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.64: Dinopeter sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Ünal vurdu kaleci çıkardı dönen topu Şenol ağlara gönderdi. 4-1

Dk.89: Arif’in sağ kanattan ortasında Dinopeter kafayı vurdu arka direkte topu ağlara gönderdi. 5-1

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mağusa Türk Gücü 5-1 galip gelerek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 44’e çıkarırken Çetinkaya 15 puanda kaldı.