MTG tam gaz 5-1

Lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Çetinkaya’yı farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü

MTG tam gaz 5-1

 Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Abdullah Genç, Özal Çağlayan, Ferhat Tuna
Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Halil Uçar, Adil Uçar, Ünal Kaya, Şenol Şöför(Dk.76 Amani), Dinopeter, Peter Ebi
Çetinkaya: Kani Kansu Çeliker, Adeniyi Allen, Batuhan Calban, Emir Dolu(Dk.63 Burak), Doğukan Demirman, Hakan Karacaoğlu, James, Mustafa Yaşınses(Dk.46 Toykan), Tunç Özgürgün, Samuel(Dk.46 Mehmet Söker), Emek Kırılmaz
Goller: Dk.16: Arif Uysal, Dk.44: Halil Uçar, Dk.45+1: Peter Ebi, Dk.64: Şenol Şöför, Dk.89 Dinopeter (MTG), Dk.48: James (Çetinkaya)

Süleyman REBGE
K-Pet Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü kendi sahasında Çetinkaya’yı 5-1 mağlup etti ve liderliğine devam etti.
Dk.16: Orta sahadan kaptırılan topta sol kanattan süratle topu çizgiye taşıyan Dinopeter topa bastı, arka direkteki Arif’e bıraktı o da yatarak vurdu ve topu ağlara gönderdi.1-0
Dk.33: Sol kanattan Dinopeter’in ortasında Peter ceza sahasında top ile buluştu dönerek vurdu top kalecide kaldı. 
Dk.35: Batuhan’ın pasında top ile buluşan Hakan ceza sahası çizgisi üzerinden vurdu ve top yandan dışarı çıktı.
Dk.44: Dinopeter kornerde arka direğe ortaladı arkada Halil kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0
Dk.45+1: Sol kanattan Mehmet Gürlü arka direğe ortaladı arka direkte Peter dokundu ve topu ağlara gönderdi. 3-0
Dk.48: Sol çaprazdan James uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1
Dk.55: Dinopeter sol çizgiden topu taşıdı ceza sahasına girdi vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Dk.64: Dinopeter sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Ünal vurdu kaleci çıkardı dönen topu Şenol ağlara gönderdi. 4-1
Dk.89: Arif’in sağ kanattan ortasında Dinopeter kafayı vurdu arka direkte topu ağlara gönderdi. 5-1
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mağusa Türk Gücü 5-1 galip gelerek liderliğini sürdürdü.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 44’e çıkarırken Çetinkaya 15 puanda kaldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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