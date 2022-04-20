MTG YAK’arak finalde 0-6

Stad: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Abdullah Genç

Yenicami: Ercan, Yasin, Mehmet Göktaş(85-Berkem), Kaan, Emirhan, Yakup, Mehmet Çavuş(60-Asrın), Hascan, Fırat, Selim(60-Hasan Ulukök), Keita

MTG: Ufuk, Uğur, Lawrence, Pote(87-Baran Derin), Şenol Şöför(87-Barış Dolu), Halil, Sadık Balarabe, Bünyamin, Ünal(87-Anıl Jorayev), Emre Özsin(79-Emre Kuvvetlişahin), Mehmet Erol (71-Mehmet Gürlü)

Goller: 16. Dk. 31. Dk. Ve 55. Dk. Şenol, 20. Dk. Ve 79. Dk Mickael Pote, 60. Dk. Sadık Balarabe (MTG

Kaya EMİROĞLU

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası Yarı Final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü ilk maçta 3-2 yenildiği Yenicami’yi Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 6-0 yenerek adını finale yazdırdı.

14 saniye Lawrence'ın uzun mesafeli pasında Pote ceza alanı içinde topla buluştu. Vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

16. Şenol ceza alanında topla buluştu. Aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

20. Sadık Balarabe'nin ortasında Pote uçarak kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 0-2

25. Kale içinde kaleci Ufuk'a yapılan faul sonrasında iki takım futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı. Yasin Açıkel ve Emre Özsin sarı kart gördü.

31. Emre Özsin ortasında Şenol uçarak kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 0-3

35. Şenol'un pasında Pote topu Sadık Balarabe'ye kazandırdı. Sadık'ın ceza alanı içinde vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

Devrearasında soyunma odasına gitmeye çalışan MTG yöneticileriyle Yenicami taraftarları arasında başlayan tartışma bir anda arbedeye dönüştü. Karşılıklı pet şişe yağmuru yaşandı. Emniyet güçleri uzun uğraşlar sonrasında tedbirlerini artırarak olayları zor da olsa yatıştırdı.

51. Serbest atıştan gelen topa Keita kafayı vurdu. Ufuk uçarak onledi.

56. Şenol savunmanın gerisinde topla buluştu yerden vuruşunda top ağlara gitti. 0-4

61. Pote ceza alanında topla buluştu. Yerden ortasında Sadık Balarabe gelişine vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 0-5

80. Şenol'un pasında Sadık Balarabe topla ceza alanına girdi. Ortasında Pote kafayla topu ağlara gönderdi. 0-6

Karşılaşmada başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü Yenicami’yi 6-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Mağusa Türk Gücü’nün rakibi bu akşam oynanacak Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı maçının sonucuna göre belli olacak.