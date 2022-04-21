Tatar: Çocuklara güveniyoruz

Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’na kortej yürüyüşü düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Şehit Tuncer İlkokulu’ndan gelen öğrencileri ve öğretmenlerini kabul etti.

Etkinlikte, öğrencilerin konuşmalarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar da, çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin ve eşi Sibel Tatar’ın da Şehit Tuncer İlkokulu’ndan mezun olduklarını belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara güveniyoruz. Onlar gelecekte ülkeyi yönetecektir. Bu ülkede söz sahibi olacaklardır. Onlara devletin imkanlarıyla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.