Erhürman: Tam bir maskaralık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yaşatılanlar tam bir maskaralıktır. Kimse bu maskaralıktan da bir kahramanlık devşirmeye kalkmasın. Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz” diye konuştu. Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmak istenmesi ve hükümetin şartlı istifası hakkında yorum yapan Erhürman, "şartlı istifa" diye bir şeyin tarihte görülmediğinin altını çizdi. Meclisteki ortamı "soluduklarında" bir şeyler yaşanacağını fark ettiklerini belirten Erhürman, yaşanan olayların bu hale geleceğini öngörmediklerini belirtti.

Erhürman, “Ben başbakanım ve kabinede bu kişiyle çalışmak istemiyorum diyeceğim, cumhurbaşkanı da ‘bunu reddediyorum, düşünmem lazım, diyalog kurmam lazım’ diyecek. Böyle bir şey dünyada görülmemiştir” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da yanlış üstüne yanlış yaptığını ileri süren Erhürman, şartlı istifa diye bir şeyin tarihte görülmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı’nın önünde şu an iki zarf olduğuna işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanı oturup hangisine imza atacağını mı düşünecek?” diye sordu. Hükümetin de böyle bir şey yapma şansının olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Başbakan size ortaklarıyla diyor ki biz bu bakanla çalışmak istemiyoruz. Bakan tüm bunlara rağmen istifa etmiyor” dedi. Bu sistemde bakanların kim olacağını başbakanın belirlediğini söyleyen Erhürman, ne Sunat Atun’un ne Faiz Sucuoğlu’nun ne de Ersin Tatar’ın yaptığının doğru olduğunu iddia etti.