Öğrenciler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Değirmenlik İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler tarafından karşılandı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar okulu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102 yıldır kutlandığını belirterek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ve eğitime verdiği öneme dikkat çeken Tatar, gelecekte ülkeyi yönetecek olan çocukların, devletin gelişmesinde büyük rol oynadığını kaydetti.

Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı Değirmenlik İlkokulu’nda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, Değirmenlik İlkokulu okul bahçesine daha fazla zeytin fidanı dikme hedefine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a teşekkür ederek plaket takdim etti.