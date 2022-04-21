Tasarı kaosa  neden olur!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetim kurulu, belediyeler reformu ile ilgili olarak gelinen son noktayı değerlendirip, görüş alışverişinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, ülke gündeminde yer alan 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda, sadece nüfus veya coğrafik alan üzerinden belediyelerin birleştirilmesini değil, halka en iyi hizmetin sunulabilmesi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi için merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımı, yerel yönetimlerin kaynak yaratma imkanları gibi konular hakkında fikirler paylaşıldı.

LTB Başkanı Harmancı, bugüne kadar belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili siyasi tartışmalara taraf olmadığını, sürecin bilimsel veriler ışığında ve demokratik katılımcılık ilkeleri doğrultusunda nasıl yürütülmesi gerektiğine dair önerilerde bulunduğunu, ancak mevcut Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Lefkoşa’ya zarar vereceği noktalarda sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Tasarı ile ilgili itiraz ve görüşlerini 18 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını ifade eden Harmancı, tasarıda öngörülen şekilde merkezden yerel yönetimlere aktarılacak payın %80 nüfus ve %20 yüz ölçümü oranında bölüştürülmesi durumunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacağını vurguladı.

LTB açıklamasında, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın da toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.