İnsan zinciri oluşturulacak

Anıl IŞIK

Nükleere Hayır Platformu, Çernobil faciasının 36’ncı yıl dönümünde, ara bölgede iki toplumlu eylem düzenleyerek, “Akkuyu’da açılması planlanan nükleer santrale hayır” çağrısı yapacak.

Kıbrıs’ın iki tarafından bazı sivil toplum örgütleri, siyasi parti ile sendikaların oluşturduğu Nükleere Hayır Platformu, dün, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde Çernobil faciasının 36’ncı yıl dönümünde düzenleyecekleri eylemle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Platform temsilcileri, tüm herkesi, Çernobil trajedisinin 36’ncı yıl dönümü dolayısıyla, 27 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’da ara bölgede Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi önünde yapılacak eyleme davet etti.

Eylemde, Çernobil faciasında hayatını kaybedenleri anmak için insan zinciri oluşturulacak, mumlar yakılacak.

Platform temsilcileri, “Unutmayın! Nükleer güç tehlikelidir; dün Çernobil’de yaşadık, bugün Fukushima’da, belki yarın Akkuyu’da! Akkuyu’da planlan nükleer güç santrali Girne’ye yalnızca 90 km. uzaklıkta” diyerek, “Çocuklarımızın geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim” çağrısı yaptı.

Basın toplantısında Nükleere Hayır Platformu adına Salih Erşangil Türkçe, Güney’den Melina Menelaou da Rumca dilinde basına açıklama yaptı. Basın toplantısına Platformdan diğer bazı örgüt temsilcileri de katıldı.

Salih Erşangil, Türkiye'de yapımı süren nükleer santral Akkuyu’nun Girne kıyılarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta olduğuna işaret ederek, bu konunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Erşangil, “Unutmayın! Nükleer güç tehlikelidir; dün Çernobil’de yaşadık, bugün Fukushima’da, belki yarın Akkuyu’da! Akkuyu’da planlan nükleer güç santrali Girne’ye yalnızca 90 km uzaklıkta! Çocuklarımızın geleceği için gelin seslerimizi birlikte yükseltelim!” çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022, 10:16