Büyük coşku yaşanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cumartesi günü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Önceki gün sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ve Lefkoşa’daki okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış korteji ve ardından Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi’nin açılışıyla başlayan ve dün öğrencilerin Meclis Genel Kurulu’nu toplamasıyla devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri okullarda ve ilçelerde yapılan etkinliklerle devam edecek.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre ilçe ve bucaklardaki anıtlarda da törenler düzenlenecek. Her okul ise kendi etkinliklerini düzenleyecek.

Öğrenciler, yarın devlet protokolünü ziyaret edecek. Ziyaret programı şu şekilde:

Saat 09.00: Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret

Saat 09.30: Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret

Saat 10.30: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret

Saat 12.00: Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret, akabinde Bakanlar Kurulu’nu ziyaret

BRT-23 Nisan Özel programı, cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeden 6, Türkiye’den, çevrimiçi bağlantı ile İngiltere ve Azerbaycan’dan birer öğrenci ile bu programa katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) saat 08.00’de yapacağı açılış konuşması ile 23 Nisan kutlamaları başlayacak.

23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alacak.

Atatürk Anıtı önünde yapılacak Girne’deki tören ise saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören tamamlanacak.

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu öğrencisi günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Ayrıca ant ve şiir okunacak.

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak.

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00 başlayacak.

Lefke’deki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak.

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak ve tören gruplarının bayram kutlaması yapılacak.

Akdoğan’da Atatürk anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek.

Kumarcılar Hanında etkinlik

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi, 22 Nisan Cuma günü Kumarcılar Hanı'nda düzenleyeceği “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” etkinliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutluyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, “Çocuklar Hayallerindeki Dünyayı Çiziyor, Yazıyor, Boyuyor” etkinliğinde, çocukların hayal kurmalarını teşvik edip hayallerini sanatla somutlaştıracakları sanat atölyeleri kurulacak.

Girne’de çocuk partisi düzenleniyor

Öte yandan Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çocuk Partisi düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, “Çocuk Partisi” 22 Nisan Cuma Sevim Ebeoğlu Barış Pakında saat 14.00 da başlayacak. Etkinlikte müzik, dans, eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyelerin olacak.

Akçay’da da şenlik var

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde bu pazar, “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

Akçay Muhtarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek etkinlik, Akçay’da eski köy ilkokulu ve bahçesinin düzenlenerek Raif Rauf Denktaş Parkı olarak hizmet verdiği alanda yer alacak.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri yer alacak.

Etkinlikte konserin yanı sıra, ok atışları, permolit boyama, hikâye okuma ve imza etkinliği, jimnastik gösterisi, çocuk defilesi ve basketbol maçı, zekâ oyunları yanında eğlence ve sürprizler düzenlenecek.

Şenlik sırasında stantlar da yer alacak. Stantlarda, köylülerin ürettiği ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunulacak.

Müzik eşliğinde çocuk ve gençleri eğlendirmeyi amaçlayan şenlik etkinliklerinde, konuklara portakal da dağıtılacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022, 10:14