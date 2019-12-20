MTG’nin hedefi üç puan 

Süleyman REBGE

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinin son maçında Cihangir ile karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak yarını beklemeye başladı.

Futbolcular moralli ve istekli çalıştı

Mağusa Canbulat Stadı’nda dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Ali Oraloğlu futbolcularla Cihangir maçına yönelik taktikleri çalıştı.

Antrenmanda futbolcuların neşeli ve istekli oldukları gözlemlendi.

Hedef galibiyet

Mağusa Türk Gücü yarın oynanacak Cihangir karşılaşmasından galip ayrılarak rakibi ile arasındaki puan farkını açmak ve ilk devreyi lider bitirmek istiyor.

Mağusa Türk Gücü ligde 32 puanla Cihangir’in 2 puan önünde bulunurken galip gelmesi halinde ise diğer sonuçlar ne isterse olsun en yakın rakibine en az 3 puan fark atmış olacak.