Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi gerçekleştirildi, 5 kişi çeyrek altın 5 kişi de altın kolye kazandı

Gazeteniz Diyalog’un, 2020’ye özel düzenlediği Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi dün gerçekleştirildi. Diyalog’un okurlarından gelen talebi dikkate alarak başlattığı ve zengin hediyelerin sunulduğu çekilişte 5 şanslı okur çeyrek altın, 5 şanslı okur da altın kolye kazandı. Diyalog okurlarının 7 kupon biriktirerek katıldığı kampanyanın ilk çekilişi dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayında gerçekleştirildi.

Kış Kampanyasının 4. hafta talihlileri de Diyalog Medya binasına gelerek hediyelerini aldı.

Öte yandan 2 hafta ara verdiğimiz Kış Kampanyasına devam ediyoruz.

Yılbaşı Kampanyasının talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Kemal Sesigüzel/Mormenekşe

2)Meryem Şendil/Mehmetçik

3)Ayşe Çelebi/Geçitkale

4)Şeniz Ünlüaşık/Lefkoşa

5)Hamide Adısönmez/İskele



Altın Kolye:

1)Kemal Durmaz/Alayköy

2) Taşkın Hoca/Gazimağusa

3) Natasha Karina/Girne

4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı

5)Hasan Yönlüer/Gönyeli