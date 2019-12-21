Gazeteniz Diyalog’un, 2020’ye özel düzenlediği Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi dün gerçekleştirildi. Diyalog’un okurlarından gelen talebi dikkate alarak başlattığı ve zengin hediyelerin sunulduğu çekilişte 5 şanslı okur çeyrek altın, 5 şanslı okur da altın kolye kazandı. Diyalog okurlarının 7 kupon biriktirerek katıldığı kampanyanın ilk çekilişi dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayında gerçekleştirildi.
Kış Kampanyasının 4. hafta talihlileri de Diyalog Medya binasına gelerek hediyelerini aldı.
Öte yandan 2 hafta ara verdiğimiz Kış Kampanyasına devam ediyoruz.
Yılbaşı Kampanyasının talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Kemal Sesigüzel/Mormenekşe
2)Meryem Şendil/Mehmetçik
3)Ayşe Çelebi/Geçitkale
4)Şeniz Ünlüaşık/Lefkoşa
5)Hamide Adısönmez/İskele
Altın Kolye:
1)Kemal Durmaz/Alayköy
2) Taşkın Hoca/Gazimağusa
3) Natasha Karina/Girne
4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı
5)Hasan Yönlüer/Gönyeli
Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi gerçekleştirildi, 5 kişi çeyrek altın 5 kişi de altın kolye kazandı
Diyalog okuyan kazanıyor
Gazeteniz Diyalog’un, 2020’ye özel düzenlediği Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi dün gerçekleştirildi. Diyalog’un okurlarından gelen talebi dikkate alarak başlattığı ve zengin hediyelerin sunulduğu çekilişte 5 şanslı okur çeyrek altın, 5 şanslı okur da altın kolye kazandı. Diyalog okurlarının 7 kupon biriktirerek katıldığı kampanyanın ilk çekilişi dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayında gerçekleştirildi.
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