Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi gerçekleştirildi, 5 kişi çeyrek altın 5 kişi de altın kolye kazandı

Diyalog okuyan kazanıyor

Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi gerçekleştirildi, 5 kişi çeyrek altın 5 kişi de altın kolye kazandı

Gazeteniz Diyalog’un, 2020’ye özel düzenlediği Yılbaşı Kampanyasının ilk hafta çekilişi dün gerçekleştirildi. Diyalog’un okurlarından gelen talebi dikkate alarak başlattığı ve zengin hediyelerin sunulduğu çekilişte 5 şanslı okur çeyrek altın, 5 şanslı okur da altın kolye kazandı. Diyalog okurlarının 7 kupon biriktirerek katıldığı kampanyanın ilk çekilişi dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayında gerçekleştirildi.
Kış Kampanyasının 4. hafta talihlileri de Diyalog Medya binasına gelerek hediyelerini aldı.
Öte yandan 2 hafta ara verdiğimiz Kış Kampanyasına devam ediyoruz. 
Yılbaşı Kampanyasının talihlileri şu şekilde açıklandı:                                                                                     
                      
Çeyrek altın:                                                                                      
1)Kemal Sesigüzel/Mormenekşe
2)Meryem Şendil/Mehmetçik
3)Ayşe Çelebi/Geçitkale 
4)Şeniz Ünlüaşık/Lefkoşa
5)Hamide Adısönmez/İskele

Altın Kolye:
1)Kemal Durmaz/Alayköy
2) Taşkın Hoca/Gazimağusa
3) Natasha Karina/Girne
4)Süreyya D.Altın/Kaymaklı
5)Hasan Yönlüer/Gönyeli

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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