Vergi Dairesi çalışanları Yeni Yıl kutlamasını Merit Lefkoşa’da yaptı

Gelir ve Vergi Dairesinin yeni yıl yemeği Merit Lefkoşa Otel’de gerçekleşti. Yemeğe Girne Güzelyurt Magosa ve Lefkoşa Merkez olmak üzere 250 vergi çalışanı katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Müsteşar Özdemir Kalkanlı, Daire Müdürü Ahmet Manavoğlu ve Hazine Muhasebe Müdürü Canan Altay’ın yanı sıra DPÖ Müdürü Mustafa Serçelik ile Salih Kasap’ın da katıldığı yemekte 2020 için iyi dileklerde bulunuldu ve bol tarafından fotoğraf çekildi.

Gelir ve Vergi Dairesi çalışanları güzel yemekler ve müzik eşliğinde mutlu saatler geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2019, 11:44