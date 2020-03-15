Nefes nefese yarışa ara

Liglerin kaderinin ne olacağı şimdilik bilinmezken, son oynanan maçların ardından YDÜ ve Koopspor’un zirvedeki ciddi çekişmesi sürüyor 

Nefes nefese yarışa ara

 Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Ligi’nde genel klasmanın tamamlanmasına az bir zaman kala zorunlu ara verildi. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile dünyadaki birçok yerde olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakalarına ara verilmesi ile heyecan yarım kaldı. Liglerin kaderinin ne olacağı şimdilik bilinmezken, son oynanan maçların ardından YDÜ ve Koopspor’un zirvedeki ciddi çekişmesi söz konusuydu. Bu iki takım dışında play-off’a kalma mücadelesinde GAÜ ve Soyerspor’un önemli avantaja sahip olduğu gözlemleniyor. LAÜ ve DAÜ’nün ise gösterdikleri düşük performansla beklentileri karşılayamadığı gözlemlendi. North Cyprus Basketball sitesinde yer alan rakamlara göre ligi domine eden oyuncuların istatistikleri ligin şifrelerini de göstermiş oluyor.

Puan Tablosu

Takım            O    G    M    AS    YS    Av    P
1-Yakın Doğu Ün.    12    11    1    1020    735    285    23
2-Koopspor        11    10    1    916    767    149    21
3-Girne Amerikan Ün.    11    6    5    781    761    20    17
4-Soyerspor        11    4    7    696    713    -17    15
5-Lefke Avrupa Ün.    12    2    10    811    951    -140    14
6-Doğu Akdeniz Ün.    11    1    10    529    826    -297    12

Verimlilik Puanı

Toplam
1- Darryl J.Palmer    YDÜ        395,00    
2- Lashard Anderson    YDÜ        276,00    
3- Vukasin Mandic    Koopspor     215,00    
4- Fırat Ceylan        Soyerspor     210,00    
5- Ivan Miskovic        Koopspor (E)    188,00    


Ortalama
1-Darryl J.Palmer    YDÜ        32,92    
2- Lashard Anderson    YDÜ        30,67    
3- Ivan Miskovic        Koopspor (E)    26,86    
4-Kwan A. Fore        Koopspor    23,25    
5- Vukasin Mandic    Koopspor    21,50    


Sayı liderliği

Toplam
1-Darryl J.Palmer    YDÜ        255    
2-Ömer Güner        LAÜ        229    
3-Lashard Anderson    YDÜ        223    
4-Kercem İnancı        Koopspor    189    
5-Vukasin Mandic    Koopspor    183    

Ortalama
1-Lashard Anderson    YDÜ        24,78    
2-Kwan A. Fore        Koopspor    21,75    
3-Darryl Palmer        YDÜ        21,25    
4-Ömer Güner        LAÜ        19,08    
5-Vukasın Mandıc    Koopspor    18,30    


Ribaunt liderliği

Toplam
1 Darryl J.Palmer    YDÜ        177    
2-Fırat Ceylan        Soyerspor    157    
3-Akınjide Omısakin    DAÜ        105    
4-Erdem Tiryakioğlu    GAÜ         102    
5-Ömer Güner        LAÜ        92    

Ortalama
1-Fırat Ceylan        Soyerspor    15,70    
2-Darryl J.Palmer    YDÜ        14,75    
3-Ivan Miskovic        Koopspor (E)    12,43    
4-Erdem Tiryakioğlu    GAÜ        10,20    
5-Akınjide Omısakin    DAÜ        9,55    

Asist liderliği:

Toplam
1-Doğukan Demirman    LAÜ        64    
2-Vukasin Mandic    Koopspor    61    
3-Lashard Anderson    YDÜ        46    
4-Erdem Tiryakioğlu    GAÜ        36    
5-Mustafa Rıfkı        Soyerspor    35    

Ortalama
1-Vukasin Mandic    Koopspor    6,10    
2-Kwan A. Fore        Koopspor    5,50    
1-Doğukan Demirman    LAÜ        5,33    
3-Lashard Anderson    YDÜ        5,11    
5-Halil Kutruza        YDÜ        4,29    

Blok 

Toplam
1-Darryl J.Palmer    YDÜ        20    
2-Akinjide Omisakin     DAÜ        18    
3-Ivan Mıskovic        Koopspor (E)    17    
4-Alpay Şerbetçioğlu    Koopspor    11    
5-Mustafa Naimoğlu    GAÜ        10    

Top çalma

Toplam
1-Lashard Anderson    YDÜ        51    
2-Darryl J.Palmer    YDÜ        26    
3-Mustafa Rıfkı        Soyerspor    20    
4-Doğukan Demirman    LAÜ        19    
5-Kercem İnancı        Koopspor    18    

Top kaybı

Toplam
1-Erdem Tiryakioğlu    GAÜ        60    
2-Akınjıde Omisakin    DAÜ        53    
3-Doğukan Demirman    LAÜ        50    
4-Mustafa Rıfkı        Soyerspor    44    
5-Fırat Ceylan        Soyerspor    43    
Süre

Toplam
1-Ömer Güner        LAÜ        0917.24    
2-Darryl J.Palmer    YDÜ        0873.60    
3-Akınjide Omisakin    DAÜ        0765.18    
4-Arif Yılmabaşar    LAÜ        0742.46    
5-Doğukan Demirman    LAÜ        0734.18    

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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