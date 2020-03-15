Nefes nefese yarışa ara

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Ligi’nde genel klasmanın tamamlanmasına az bir zaman kala zorunlu ara verildi. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile dünyadaki birçok yerde olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakalarına ara verilmesi ile heyecan yarım kaldı. Liglerin kaderinin ne olacağı şimdilik bilinmezken, son oynanan maçların ardından YDÜ ve Koopspor’un zirvedeki ciddi çekişmesi söz konusuydu. Bu iki takım dışında play-off’a kalma mücadelesinde GAÜ ve Soyerspor’un önemli avantaja sahip olduğu gözlemleniyor. LAÜ ve DAÜ’nün ise gösterdikleri düşük performansla beklentileri karşılayamadığı gözlemlendi. North Cyprus Basketball sitesinde yer alan rakamlara göre ligi domine eden oyuncuların istatistikleri ligin şifrelerini de göstermiş oluyor.

Puan Tablosu

Takım O G M AS YS Av P

1-Yakın Doğu Ün. 12 11 1 1020 735 285 23

2-Koopspor 11 10 1 916 767 149 21

3-Girne Amerikan Ün. 11 6 5 781 761 20 17

4-Soyerspor 11 4 7 696 713 -17 15

5-Lefke Avrupa Ün. 12 2 10 811 951 -140 14

6-Doğu Akdeniz Ün. 11 1 10 529 826 -297 12

Verimlilik Puanı

Toplam

1- Darryl J.Palmer YDÜ 395,00

2- Lashard Anderson YDÜ 276,00

3- Vukasin Mandic Koopspor 215,00

4- Fırat Ceylan Soyerspor 210,00

5- Ivan Miskovic Koopspor (E) 188,00



Ortalama

1-Darryl J.Palmer YDÜ 32,92

2- Lashard Anderson YDÜ 30,67

3- Ivan Miskovic Koopspor (E) 26,86

4-Kwan A. Fore Koopspor 23,25

5- Vukasin Mandic Koopspor 21,50



Sayı liderliği

Toplam

1-Darryl J.Palmer YDÜ 255

2-Ömer Güner LAÜ 229

3-Lashard Anderson YDÜ 223

4-Kercem İnancı Koopspor 189

5-Vukasin Mandic Koopspor 183

Ortalama

1-Lashard Anderson YDÜ 24,78

2-Kwan A. Fore Koopspor 21,75

3-Darryl Palmer YDÜ 21,25

4-Ömer Güner LAÜ 19,08

5-Vukasın Mandıc Koopspor 18,30



Ribaunt liderliği

Toplam

1 Darryl J.Palmer YDÜ 177

2-Fırat Ceylan Soyerspor 157

3-Akınjide Omısakin DAÜ 105

4-Erdem Tiryakioğlu GAÜ 102

5-Ömer Güner LAÜ 92

Ortalama

1-Fırat Ceylan Soyerspor 15,70

2-Darryl J.Palmer YDÜ 14,75

3-Ivan Miskovic Koopspor (E) 12,43

4-Erdem Tiryakioğlu GAÜ 10,20

5-Akınjide Omısakin DAÜ 9,55

Asist liderliği:

Toplam

1-Doğukan Demirman LAÜ 64

2-Vukasin Mandic Koopspor 61

3-Lashard Anderson YDÜ 46

4-Erdem Tiryakioğlu GAÜ 36

5-Mustafa Rıfkı Soyerspor 35

Ortalama

1-Vukasin Mandic Koopspor 6,10

2-Kwan A. Fore Koopspor 5,50

1-Doğukan Demirman LAÜ 5,33

3-Lashard Anderson YDÜ 5,11

5-Halil Kutruza YDÜ 4,29

Blok

Toplam

1-Darryl J.Palmer YDÜ 20

2-Akinjide Omisakin DAÜ 18

3-Ivan Mıskovic Koopspor (E) 17

4-Alpay Şerbetçioğlu Koopspor 11

5-Mustafa Naimoğlu GAÜ 10

Top çalma

Toplam

1-Lashard Anderson YDÜ 51

2-Darryl J.Palmer YDÜ 26

3-Mustafa Rıfkı Soyerspor 20

4-Doğukan Demirman LAÜ 19

5-Kercem İnancı Koopspor 18



Top kaybı

Toplam

1-Erdem Tiryakioğlu GAÜ 60

2-Akınjıde Omisakin DAÜ 53

3-Doğukan Demirman LAÜ 50

4-Mustafa Rıfkı Soyerspor 44

5-Fırat Ceylan Soyerspor 43

Süre

Toplam

1-Ömer Güner LAÜ 0917.24

2-Darryl J.Palmer YDÜ 0873.60

3-Akınjide Omisakin DAÜ 0765.18

4-Arif Yılmabaşar LAÜ 0742.46

5-Doğukan Demirman LAÜ 0734.18