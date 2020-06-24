Nicosia Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında yarı final maçlarını yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı. Bu akşam Mağusa Dr. Fazıl Küçük stadında oynanacak olan Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği maçını Kerem Eran yönetecek. Yardımcılıklarını ise Olgun Canik ve Mustafa Torun yapacak. 4.Hakem ise Emre Öztaşlı. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Başkent’te Atatürk stadında oynanacak olan bir diğer yarı final maçı olan Yenicami-T.Ocağı maçını ise Fehim Dayı yönetecek. Yardımcılıklarını Hakan Gök ve Emre Çevikdal yapacak. 4.Hakem ise Hüseyin Özkan. Bu karşılaşmada saat 20.00’de başlayacak.