‘Kritik bir süreçten geçiyoruz’

Onur ULAĞ

Lefkoşa Muhtarlar Derneği'nin Lefkoşa'da düzenlediği 'Dayanışma Gecesinin’ onur konuğu olan Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar, Başkan Musa Suiçmez’in daveti üzerine muhtarlara hitaben bir konuşma yaptı.

Ülkemizin zor bir süreç içinden geçmekte olduğunu söyleyen Akar; böylesi bir dönemde dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ülke genelinde sorunların çözümü için ilk başvurulacak adreslerden birinin muhtarlar olduğunu belirten Akar, Halk Meclisi toplantıları çerçevesinde 163 bölgeyi gezdiklerini ve muhtarlarla sıkı bir diyalog içine girdiklerini ifade etti.

Akar şöyle devam etti:

“Dünyayı sarsan bu pandemi sürecinin etkilerini azaltabilmek için yapmamız gereken çok iş vardır. Toplumun önemli kesimleriyle ama en fazla muhtarlarımızla sıkı bir dayanışma içine girerek bazı sorunları daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözebiliriz.”

Halk meclisi toplantılarının 25 Ağustos Salı akşamı yeniden başlayacağını ve ilk durağın Akçay olacağını belirten Akar, bölgesel ve ülke sorunlarının demokratik bir ortamda dile getirilmesinin yetkililere de ışık tuttuğunu kaydetti.

Siyaset dışı hizmet

Lefkoşa Kaymakamı’nın da katıldığı gecede konuşan dernek başkanı Musa Suiçmez, muhtarların layık olduğu saygınlığı ve sosyal haklarını kazanmaları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Suiçmez, 21 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Lefkoşa Muhtarlar Birliği seçimlerinde, muhtarların tercihi ile başkanlığa seçildiğini hatırlatarak, tüm muhtarlara teşekkür etti.

Suiçmez, "Muhtarlarımızın layık olduğu saygınlığı, kurumsal bir yapıya kavuşulması ve sosyal haklarını alması için yönetim kurulumuz ile gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Tüm parti ve belediyelere aynı mesafede olacaklarını belirten Suiçmez, amaçlarının halka hizmet olduğunu söyledi.

Suiçmez, "Ne aldanan ne aldatan olacağız. Kurum ve kuruluşlardan beklentilerimiz sorun üreten değil sorunları ivedilikle çözen bir hizmet anlayışıdır. Bizim hizmet anlayışımız; insanlığa, bölge halkına ve doğaya adil hizmet götürmektir" dedi.