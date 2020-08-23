Oteller kapanır

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dün acil bazı kararlar aldı. Günlük uçuş sayısı 6 uçakla; Girne Limanı'na gelecek günlük yolcu sayısı 250 yolcuyla sınırlandırılıyor. Kapalı ve açık eğlence yerlerinde kişi sayısı sınırlandırılıyor. Düğünlerde maske takılması zorunlu oluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler alınan kararlara tepki gösterdi. İşletmeler uçuşlara yönelik getirilen sınırlandırmanın bir nevi otellerin kapanacağı anlamına geldiğini savundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararları aynen şöyle:

1. Günlük uçuş sayısının 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24.00’ten itibaren 6 uçuş ile sınırlandırılması. (Özel uçaklar hariç)

2. Günlük Girne Limanı’na yolcu taşıyan 2 şirketin getireceği yolcu sayısının 125+125=250 yolcu olarak sınırlandırılması. (Özel yatlar hariç) 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24.00’ten itibaren.

3. Havaalanı inşaatı yapan Taş Yapı İnşaat Şirketi çalışanlarının şantiye içinde karantinaya alınması.

4. Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının; 200 m2 ve üzere yerlerde maksimum 50 kişi.

100-200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi.

50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi.

50 m2 altındaki yerlerde maksimum 10 kişi ile sınırlandırılması.

5. Düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması.

2070 testten 16’sı pozitif

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 70 olduğunu,

16 pozitif vakaya rastlandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 8 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yoluyla ülkemize geldiğini, 2 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer 5 vakanın ise yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler arasından olduğunu belirtti. Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

22 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Yapılan test sayısı 2 bin 70. Saptanan pozitif vaka sayısı 16. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 7. Kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 107.011. Toplam vaka sayısı 263. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 176. Tedavisi devam eden vaka sayısı 83. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok."

Güney Kıbrıs'ta 11 yeni vaka

Bu arada Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 446 test sonucunda 11 yeni Covid-19 vakasına daha rastlandı.

Rum haber kaynakları toplam vaka sayısının bin 417'ye ulaştığını duyurdu.