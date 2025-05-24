Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Doğru Adres Operasyonu’nda 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, Lübnan uyruklu Omar Ghonaim tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında zanlının kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, 850 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunup, emare olarak alındı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Omar Ghonaim’in uyuşturucu maddeyi bir kilo olarak aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova; 22 Mayıs saat 12.10’da, zanlının, uyuşturucu satışı yaptığına inanılan ikametgahına baskın yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada, evin yatak odasında, çalışma masası üzerinde, 2 ayrı çöp poşeti içerisinde, 850 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan polis, aynı yerde hassas terazi bulunduğunu da bildirdi.

Zanlının, uyuşturucu maddeyi bir kilo olarak aldığını itiraf ettiğini de açıklayan polis; aranmakta olan bir kişinin olduğunu da bildirdikten sonra, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.