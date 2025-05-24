Protesto edilecek

Rum Yönetimi, AB Dış Konular Konseyi toplantısında, İsrail ile Katılım Anlaşması’nı gözden geçirmeyi reddettiği için hem Avrupalı ortaklarının, hem de AKEL’in “hedef tahtası” haline geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsrail ziyareti sırasında Ramallah’a da gittiğini hatırlatarak, Dış Konular Konseyi’nde sergilediği tavrının Filistin halkının aleyhine yorumlandığını belirten Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Konsey’de sergilediği tavrı izah etmek zorunda kaldı.

AKEL ise Rum halkına, 26 Mayıs’ta Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenlenecek protesto eylemine kitlesel katılım çağrısı yaptı.

Fileleftheros’a göre, Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İsrail’in AB’ye Katılım Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilmesine itirazın, anlaşmanın gözden geçirilmesiyle ne kazanç edinileceğiyle ilgili olduğunu belirtti.

Kombos, anlaşmanın Rum yönetiminin “İsrail’in Gazze’ye yardım akışı konusunda da tavır değiştirmesi gerektiği tutumuna zıt olmadığını” söyledi.

Dış Konular Konseyi’nde üye devletlerin karar almasının söz konusu olmadığını söyleyen Kombos, tek yetkilinin, üye devletlerin görüşlerini dinledikten sonra nihai kararı alan Yüksek Komiser olduğunu belirtti.

Kombos, “Kıbrıs’ın itirazı, prosedürle ve böyle bir karardan nasıl bir kazanç elde edileceğiyle ilgiliydi. Bu aşamada tartışılan konuyla (a. Gazze’de olup bitenler trajik ve kabul edilmezdir, b. İsrail’in tavrında değişiklik olmalıdır, c. Büyük ölçekte yardım akışı olmalıdır) ilgili maksada hizmet etmeyecekti.” dedi.

Kombos, Rum yönetiminin itirazını izah etmek için ayrıca “AB-İsrail Katılım Konseyi aracılığıyla diyalog seçeneği bırakılırsa AB’nin elindeki diğer baskı yönteminin ne olacağını” sorguladı ve şu anda Katar’ın çabalarıyla sürdürülen, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini” hatırlattı.

