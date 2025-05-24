Asla mümkün değil

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gaziantep Üniversitesi’nde “Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler ve Mavi Vatan" konulu konferans verdi.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan tarafından karşılanan Öztürkler, Doğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi, kampüs hakkında bilgi aldı.

Kıbrıs gazilerinin de izlediği konferansta konuşan Öztürkler; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in en uzun sahil şeridine sahip ülkesi olduğunu, ancak Antalya Körfezi’nden çıkamaz duruma getirilmeye çalışıldığını ve bunun asla mümkün olamayacağını vurguladı.

Mavi Vatan’ın enerji kaynaklarının transferindeki kritik rolüne dikkat çeken Öztürkler, Yunanistan’ın Sevilla Haritası ile oluşturmak istediği sınırlamaların KKTC ve Libya ile imzalanan münhasır ekonomik iş birliği anlaşmaları sayesinde bertaraf edildiğini belirtti.

"Mavi Vatan sadece bir harita veya askeri doktrin değil, Türkiye’nin ve KKTC’nin denizlerdeki egemenlik haklarını, güvenlik vizyonunu ve jeopolitik kararlılığını temsil eden bir stratejidir." diyen Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki mücadelesinin yalnızca enerji paylaşımıyla sınırlı olmadığını, hukukun, caydırıcılığın ve diplomasinin yanı sıra askeri gücün de bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

Bu arada Öztürkler, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

Öztürkler, ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de makamında ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre; görüşmede, KKTC ve Gaziantep arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, belediyecilik çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Öztürkler’e Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.

