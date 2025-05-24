Barış için ilk adım

Rusya ile Ukrayna arasında, geçen hafta İstanbul'da kararlaştırılan esir takasının bir bölümü dün yapıldı. Rus tarafı 270'er savaş esiri ile 120'şer sivilin takas edildiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildiği açıklandı. Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın takas konusunda yaptığı paylaşımdan saatler sonra kamuoyuna duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.

Zelenski: Esir takasının devam etmesini bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Barış Müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla varılan anlaşmaya göre, “esir takası" sürecinin başladığını belirterek şunları kaydetti:

Esir takası anlaşmasının ilk bölümü hayata geçirildi. Bu mutabakat Türkiye'de yapılan toplantıda sağlandı ve bunun tam olarak hayata geçirilmesi önemli. Karşılıklı olarak 390 esir takas edildi. Cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini bekliyoruz."

