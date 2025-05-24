Önemli bir adım

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 2012 yılında Bişkek’te imzalanan anlaşmayla kurulan Türk Akademisi’nin; tarih, dil bilimi, edebiyat ve arkeoloji gibi alanlarda Türklük bilimi çalışmalarını koordine eden, Türk Dünyası arasında bilimsel ve eğitimsel iş birliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen TDT Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, KKTC’nin Türk Akademisi’ne üyelik talebini gündeme getirdiği ve toplantının ardından başvuru yazısının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türk Akademisi’ne iletildiği kaydedildi.

Başvurunun ardından Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın sürece katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Özvar’ın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette konunun detaylı şekilde ele alındığı ifade edildi. Ayrıca Teknofest 2025 etkinlikleri çerçevesinde adada bulunan YÖK Başkanı ve Türk Akademisi Başkanı ile yapılan temaslarla üyelik sürecinin ilerlediği vurgulandı.

Açıklamada, KKTC ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı’nda da üyelik talebinin gündeme alındığı ve sürecin önemli bir aşama kaydettiği bildirildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in katılımıyla KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edildiği açıklandı.

Sürecin olumlu sonuçlanmasının KKTC ve yükseköğretim camiası adına memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada, "üyelik sürecine katkı sağlayan TDT Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev’e, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, Başbakan Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm kardeş Türk devletlerinin cumhurbaşkanlarına" teşekkür edildi.

Açıklamada, KKTC’nin TDT Türk Akademisi’ne gözlemci üye olmasının, ülke, üniversiteler, akademisyenler ve öğrenciler adına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi’ne üyelik talebini içeren 2 Ocak’ta yazdığı mektuba da yer verildi.

