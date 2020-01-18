Rum hakemin aracında bomba patladı

Güney Kıbrıs’ta birinci futbol liginde görev yapan bir hakemin aracının altına bomba yerleştirildiği, patlayan bombanın araçta büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Rum futbol liginde görev yapan 33 yaşındaki hakemin evinin altında park halinde bulunan aracında dün gece geç saatlerde patlama meydana geldiğini yazdılar.

Haberde, Rum polisinin incelemesi sonucunda aracın motor kısmına patlayıcı madde yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtilirken, patlama aracın motor kısmında ise büyük zarara yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.