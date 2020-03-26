Sahalar futbola hazır

Dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen Coronavirüs nedeniyle ertelenen futbol müsabakaları sonucu sahaların durumu mükemmel hale geldi.

Ülkenin dört bir yanında bulunan statların bakımları, ilaçlamaları ve ara ekimleri de bu ara dönemde yapılırken sahaların yemyeşil görüntüsü futbolu özlettirdi.

Yetkililerden yakın takip

Sahaların bakımı konusunda çalışmalarını sürdüren Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı bölge amirlikleri ile yakın istişare halinde sahaların maçların başlama durumuna göre hazır olması için koordinasyonu sağlıyor.