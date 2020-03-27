İstifa edin

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemleri eleştirerek uzmanlardan oluşan bir kriz yönetimi oluşturulmasını; bu kişilerin hazırlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik tedbirler paketini uygulamaya konmasını istedi.

Arıklı, "Hükümet zenginlere dokunamayacaksa, yokluk döneminde olandan alıp olmayana verecek düzenlemeler yapmaktan kaçınacaksa, toplumsal kaosa neden olmadan bir an evvel istifa seçeneğini gündemime almalıdır" dedi.

Hükümetin önceki gün akşam açıkladığı "Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi"nin kamuoyunda büyük infiale neden olduğu görüşünü belirten Arıklı, "Yapılan düzenlemeler, Hükümetin devlet harcamalarında herhangi bir tasarrufa gitmeden, hiçbir katkı koymadan ve zengin kesime dokunmadan, sadece bordroluların maaşlarından keserek aybaşında maaşları kesintili de olsa ödemesi ve önümüzdeki 2 ay bir kısım özel sektör çalışanına ise 1500 TL tutarında sadaka vermesinden ibarettir" ifadesini kullandı.

Yapılan düzenlemelerin ekonomik tedbirler diye takdim edilmesinin son derece yanlış olduğunu savunan Arıklı, yapılanların olsa olsa mini mali düzenleme olarak adlandırılabileceğini kaydetti.

Arıklı, mini mali düzenlemede çok önem verdikleri şeffaflık, eşitlik ve adalet ilkelerinin çiğnendiğini, bu sebeple toplumsal tepkilere neden olduğunu ifade eden Erhan Arıklı, şeffaflık, adalet ve eşitliğin neden olmadığını da detaylarıyla açıkladı.

"Buram buram ırkçılık kokuyor"

Sadece emekçilerin elini taşın altına koyan bu düzenlemelerin kabulünün mümkün olmadığını belirten YDP Genel Başkanı Arıklı, zengine dokunamayan tedbirler paketinin, adalet kavramına darbe vurduğunu; eşitlik olmadığını çünkü buram buram ırkçılık kokan tedbirler paketi olduğu görüşünü ifade etti.

Arıklı, "Bu ülkede yasal olarak bulunan ve çalışan, devlete her türlü yükümlülüğünü yerine getiren, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırılan 3. Dünya ülke emekçileri yok sayılmıştır" dedi.