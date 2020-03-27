Taşeronlar sıkıntıda

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, inşaat sektörünün kötü durumda olduğunu belirterek, hükümetten destek istedi.

Amca yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektörünün zaten ekonomik kriz nedeniyle ayakta durmaya çalıştığını, şimdi de coronavirüs salgını nedeniyle sarsılmış durumda olduğunu ifade ederek, “2020 yılı inşaat sektörü için kayıp bir yıl oldu” dedi.

20 bine yakın işçi ülkelerine döndü

Osman Amca, yaklaşık 20 bine yakın işçinin ülkesine döndüğünü, inşaat sektöründe işlerin durduğuna vurgu yaparak, TC vatandaşı olan işçilerin büyük bir kısmının ülkelerine döndüğüne, kaçak çalışanların bunu fırsat bildiğini kaydetti.

Amca, inşaat sektörünün ekonomik yönden sarsılmış durumda olduğunu ifade ederek, son on beş gündür her şeyin durduğunu söyledi. “Hayat durdu” diyen Amca, önce sağlığın önemli olduğunu, herkesin bu süreçte sevdiklerini koruması gerektiğini belirtti.

“Çoğu sektör batabilir”

Amca, bu olaylar geçtikten sonra bile en az bir yıl herkesin sıkıntı çekeceğinin açıkça belli olduğunu belirterek, “Çoğu sektör batabilir” dedi.

Amca, inşaat sektörü için 2020 yılının kayıp bir yıl olarak şimdiden görüldüğünü belirterek, 2020 yılında batmamak ve 2021 yılını görmek için mücadele etmek gerektiğini söyledi.

“15 gündür evlerimize kapatıldık”

Amca şöyle devam etti:

“15 gündür evlerimize kapatıldık çalışamıyoruz bakanlar kurulu toplanıp bazı kararlar almıştır ve bizlerde bu kararlara uymak zorundayız. Üyelerimiz gün işleyip gün yiyen inşaat ustalarından oluşmaktadır. Üretim sektörünün tam da göbeğindeyiz ülke ekonomisine direkt katkısı bulunan emeğiyle ve sermayesiyle katma değer sağlamaya çalışıyoruz ama yanımızda çalıştırdığımız işçilerimizin de yaşam şekilleri tıpkı bizlerle aynisidir.

Bizlere çalışmayacaksın diyenler bizim ne yiyip ne içeceğimizin hesabını yapamadılar. Yetkili makamlara defalarca telefon ederek isteklerimizi tekrarladık ve bizlere ‘mart sonu itibarı ile sizlere 2000 TL ve krizin sürdüğü süre zarfında katkının devam edeceği sözünü veriyoruz’ dediler.”

Paketi görünce şok olduk

Beklenen ekonomik paketin önceki gün açıklandığını kaydeden Osman Amca şöyle devam etti:

“Paketi görünce şoka uğradık paketten sadece büyük işletmelerin menfaatleri doğrultusunda koruyucu önlemler alındığını gördükten sonra adeta şok olduk, işe başlayacağımız gün geldiği zaman ki bu günün 1 Mayıs'tan önce olması mümkün değil, Taşeronlar Birliği üyelerinin ve ayni zamanda bizlere lojistik destek sağlayan esnafların işe başlamaları kolay olmayacaktır.

3 maddelik talep

Hükümetten taleplerimiz şunlardır:

1- Sosyal devlet anlayışı ile birlik beraberliğimizin korunabilmesi adına çalışmadığımız günler adına 31 Mart itibarı ile 3 ay süre ile her çalışana 2000 TL maaş desteği yapılması.

2 - Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarımızın çalışamadığımız dönemde öteleme değil, iptal edilmesi.

3 - işe başlama günü alet edevatımızın bakımını yapıp hazır duruma gelebilmemiz için faizsiz kredi talep ediyoruz. Pek tabii ki en önemli şey sağlığımızdır”