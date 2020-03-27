Paket sınıfta kaldı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), hükümetin açıkladığı ekonomik paketin özel sektörü yerle bir edeceğini savundu.

Kar-İş adına Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Gece yaptığı açılamada, “Hükümetin açıklamış olduğu ekonomik paket maalesef üzücü, yetersiz ve özel sektörü yerle bir edecek. Tüm özel sektörü bankaların inisiyatifine ve kendi kaderine terk etmekten başka bir şey değildir” dedi.

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Coronavirüs salgını sürecinde açıkladığı ekonomik paketi eleştirerek hükümeti istifaya çağırdı ve derhal bir ortak kriz masası oluşturulmasını önerdi.

KSP'den yapılan açıklamada, hükümetin açıkladığı önlemler paketinin, krizin yükünü emekçilerin omuzlarına yıktığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hükümetin dün "Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" adıyla açıkladığı önlemlerin eksik ve yanlış olduğunu savunarak, paketi kabul etmediğini, yasal haklarını kullanarak gereğini yapacağını duyurdu.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketini asla kabul etmediğini, verdikleri önerileri hiçe sayanlara cevaplarının çok sert olacağını belirtti.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını sebebiyle ilan edilen idari tatil ve ardından kısmi sokağa çıkma yasağıyla ekonomik hayatın durma noktasına geldiğine işaret etti.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümeti; zenginleri, bankaları, otelleri ve üniversiteleri ekonomik pakete dahil etmemekle eleştirdi.

“İşten çıkarılma yasaklanmalı”

Öte yandan Sol Hareket, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbir paketini eleştirdi, işten çıkarmanın yasak edilmesi ve herkese ödenekli izin verilmesi çağrısında bulundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketiyle zenginler ve bankaların koruma altına alındığını, krizin faturasının emekçilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere kesildiğini ileri sürdü.