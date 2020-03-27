Sanatçılar Coronavirüs’e dikkat çekmek için çiziyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilen Covid-19’u farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Kazakistanlı sanatçı Adioos Seydakul'un, YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Covid-19 salgınına dikkat çekmek için resim yaptığı belirtildi.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasıyla birlikte resim sanatçılarının da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmettikleri kaydedildi.