Sanatçılar Coronavirüs’e dikkat çekmek için çiziyor

Anlamlı katkı

Sanatçılar Coronavirüs’e dikkat çekmek için çiziyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilen Covid-19’u farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Kazakistanlı sanatçı Adioos Seydakul'un, YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Covid-19 salgınına dikkat çekmek için resim yaptığı belirtildi.
Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasıyla  birlikte resim sanatçılarının da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmettikleri kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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