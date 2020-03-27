Durum vahim

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devletin mali gelirlerinde yüzde 50 gerileme olduğunu belirterek, sürecin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri değerlendiren Amcaoğlu, hükümetin reel sektöre katkıda bulunmak için toplam 750 milyon TL’lik fon oluşturduğunu kaydetti.

Özellikle maaş desteği verirken amaçlarının yerli istihdamın korunması ve işten durdurulmaması olduğunu dile getiren Amcaoğlu, kapatılan işyerlerinin korunması adına devletin bazı konuları üstlendiğini vurguladı.

Maaş desteğinin yanında alınan krediden faiz desteği ve kira desteği gibi birçok konularda gerekli tedbirlerin alınması için yasa gücünde kararname çıkarttıklarını söyleyen Amcaoğlu, kira ödeyemeyenlerin kiralarını Haziran ayından sonra eşit taksitlere bölerek ödemleri için de gerekli düzenlemeler yapıldığını belirtti.

"Kredi kartlarında faiz indirimi yapıldı"

Kredi kartlarıyla ilgili kararlara da değinin Amcaoğlu, kredi kartlarının faizlerinin yüzde 2.5’lardan 1'e düştüğünü ve özellikle Mart ayı içerisinde gıda, akaryakıt ve ilaçlarla ilgili yapılan alışverişlerin faizsiz olarak bir ay sonraya ertelendiğini kaydetti.

"Bankalardan yapılandırma talebi alacak"

Bankalar ile yapılan görüşmelerin sonunda tüm kredilerle ilgili yeniden yapılandırılma sürecine gidilebileceği ve bankalardan talep kabul edildiğini söyleyen Amcaoğlu, bankaların müşterilerine 3 aylık erteleme talebi konusunda da bilgilendirme yapmaya başladığını dile getirerek, bankaların mevcut faiz oranından başka faiz oranı uygulaması da yapmayacağını vurguladı.

"Yüzde 25 kesinti yapıldı"

Amcaoğlu, belediyelere de verilen katkı payından yüzde 25 kesinti yapılacağını söyleyerek, tüm kesimlerden belli kesintilerin yapılması gereğinin kabullenilmesi gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, kapatılan işyerlerine de ayrıca Kalkınma Bankası’ndan düşük faizli kredi alma imkanı verileceğini ifade etti.

Herkesin sağlıklı şekilde evinde kalmasını isteyen Amcaoğlu, hükümetin aldığı tedbirlere dikkat ederek bu süreci en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Emekliler 1 Nisan’da ödeniyor

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mart ayı maaşlarının ödeme tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

Amcaoğlu açıklamasında, emeklilerin 1 Nisan Çarşamba günü, kamu görevlilerinin ise 3 Nisan Cuma günü ödeneceğini duyurdu.