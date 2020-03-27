İhlale af yok

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs mücadelesi kapsamında ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağına uyumayanlar polisten kaçamıyor.Ülkenin dört bir yanında sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde denetlenirken, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ana caddelerde, belirlenen bazı önemli noktalar ve bazı sokak girişlerinde gece gündüz aralıksız olarak kontrollerini sürdürüyor. Polis, özellikle akşam saatlerinde market mazereti ile dışarda olduğunu belirten vatandaşın kimlik bilgisini alıyor ve ilerleyen saatlerde de dışarıda görülmesi halinde işlem yapıyor.

Dün 13 kişi ihlal etti

Öte yandan dün saat 18.00’e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu kişilerin tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildiğini bildirdi.

Salı günü 48, pazartesi günü ise toplam 42 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği saptanmıştı.