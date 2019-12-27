Şampiyon Lefkoşa Merit

Geçtiğimiz sene birincisi gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan Merit Oteller ve Casinolar Arası Futbol Turnuvası, bu sene tekrardan organize edildi.

Otel çalışanlarının tanışması ve kaynaşması aynı zamanda sporun teşvik edilmesi amacıyla organize edilen turnuvaya takımlar büyük bir özenle ve dikkatle hazırlandı. 6 takımın katıldığı turnuvada, centilmence bir mücadelenin sonunda grup maçları tamamlandı. Merit Royal Casino, Merit Crystal Cove Casino, Merit Crytsal Otel ve Merit Lefkoşa Casino grup maçları ardından yarı finale yükselirken Merit Park Otel ve Merit Cyprus Gardens ise turnuvaya grup maçlarında veda ettiler. Oynanan maçlarda sahanın içerisindeki güzel mücadelenin yanı sıra tribünlerde yaşanan coşku ve kaynaşma turnuvayı eğlenceli hale getirdi. Özellikle bu sene turnuvaya ilk kez katılan Merit Cyprus Gardens, hem futbol olarak hem de tribün olarak turnuvaya renk kattı. Başından sonuna kadar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan turnuvanın finali 25 Aralık günü Merit Crytsal Cove Otel ve Merit Lefkoşa Casino takımları arasında oynandı. Keyifli mücadelenin ardından turnuvanın şampiyonu maçı 2-1 kazanan Lefkoşa Casino takımı oldu.

Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.