Türk Devletlerinden destek istendi

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1. Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda KKTC’den

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekili Ongun Talat ve Komite Üyesi Hasan Küçük yer alırken, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar konuşma yaptı.

Toplantıda KKTC ile ilgili yapılan konuşmalarda ambargolar ve Kıbrıs Türklerine uygulanan haksızlıklar gündeme geldi.

KKTC Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıda konuşma yapan Yasemi Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan gayrı insani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki ambargoların yıkıcı sonuçlarını ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’ye uygulanan haksız ambargolar ve izolasyonlara karşı ancak Türk dünyası ailesi olarak birlikte mücadele ederek, bize uygulanan haksızlığa dur diyebiliriz.” ifadelerini kullanan Öztürk, Kıbrıs Türkü’nün adada varlığını sürdürebilmek için çok kayıplar verdiğini ve çok mücadelelerden geçtiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın savunma ve silah alanlarında yaptığı harcamaların KKTC’nin devlet bütçesinin kat ve kat üzerinde olduğuna dikkat çeken Öztürk, Güney Kıbrıs’ın ABD ve İsrail gibi devletlerle yaptığı ittifak anlaşmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Fidan: KKTC Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da KKTC'nin ileriki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önem arz ettiğini dile getirerek, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakan Fidan, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anayasal adıyla gözlemci üye olarak, 2022'de Türk Devletleri Teşkilatına, 2023'te ise TÜRKPA'ya katılımı aile meclisimizi, Türk dünyasında olması gerektiği gibi kapsamaya bir adım daha yaklaştırdı." diye konuştu.

KKTC'nin ileriki dönemde TDT etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önem arz ettiğini dile getiren Fidan, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Akar: Kıbrıs bizim milli meselemizdir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC Cumhuriyet Meclisi temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir" diyen Akar, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldıkları insanlık dışı ve haksız izolasyonun hafifletilebilmesi amacıyla, spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Akar, KKTC Parlamentosu ile dostluk grupları kurulması gerektiğini dile getirerek, "Kıbrıs Türkleriyle doğrudan ticaret ve uçuşların başlatılması, Kıbrıs Türk liderliğiyle doğrudan temasların gerçekleştirilmesi hususunda da sizlerin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 10:21