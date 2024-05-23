Eğitici ve keyifli

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulunda dün Türkçe dil etkinlikleri e matematik serüvenleri etkinlikleri düzenlendi.

Çocuklara harfler eşlettirilerek, dil bilgisi eğitimi verildi. Metanettik etkinliğinde de sayılar anlatıldı, çocuklardan şekillerle rakamların eşleştirilmesi istendi. Minikler eğlenceli ve öğretici etkinliklerle bilgi haznelerine yeni şeyler ekledi.

Teorik bilgilerin uygulamalı bir şekilde anlatıldığı etkinliklerin ardından çocuklar basketbol oynadı.

