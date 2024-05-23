İki kardeşi anlatıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl 20.'sini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, Antilogos Tiyatrosu’nun sahnelediği “Annesi” oyunu ile devam etti.

YDÜ AKKM’de sergilenen oyun, Mihalis Papadopulos tarafından yazıldı.

Aleksiya Papalazaru’nun yönettiği ve oynadığı oyunun kadrosunda İlyana Kakura, Mirsini Hristodulu ve Hristina Hristofyas da yer aldı.

Tek perdelik oyun, "Kiryakos ve Sotiris Papalazaros kardeşlerin hikayesini, iki evladını kaybeden Papalazaros ailesinin yaşadığı zulmü ve çektiği acıları, bu kadar acı kayıpların ardından annelerinin, tüm ailenin ve geride kalanların hayatlarının nasıl etkilendiğini" aktardı.

Oyunun sonunda, oyuncularla seyirciyi selamlayan İzel Seylani, bu topraklarda söylenecek çok hikayelerinin olduğunu, LBT ile Antilogos Tiyatrosu’nun da bu hikayeleri unutturmama ve yüzleştirme mücadelesi verdiğini, 2016 yılından beridir sürdürdükleri iş birliğine barış için devam edeceklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 10:23